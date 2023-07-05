На Киевщине пока не готов к зиме каждый второй объект

Готовность к отопительному сезону в Киевской области по состоянию на начало июля оценивают в 46%.

Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Киевской ОГА Александр Попроцкий.

"На начало июля готовность объектов теплоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства, жилищного фонда и дорожно-мостового хозяйства области в среднем составляет 46,3%", - отметил он.

В целом уже комплексно подготовили 2946 жилых домов; 235 дошкольных учреждений; 222 учебных заведения; 214 учреждений здравоохранения.

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Отмечается, что, несмотря на постоянную угрозу разрушений и повреждений инфраструктурных объектов врагом, каждый район и территориальная громада разработали свои Комплексные планы прохождения отопительного сезона. Это формирование резервов необходимого оборудования и материалов для проведения аварийно-восстановительных работ. Кроме того, создается запас мобильного оборудования, чтобы оперативно реагировать и на месте решать проблемы.

Напоминаем:

Подготовку к отопительному сезону 2023/2024 года на Киевщине начали в середине мая. В частности, речь идет о подготовке 7,2 тыс. жилых домов, 587 школ, 434 детсадов, 1037 медучреждений, 1,4 тыс. котельных, 0,8 тыс км тепловых сетей.

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Прошлый отопительный сезон в столичном регионе завершился в начале апреля. Он был самым сложным за все годы независимости, в частности, из-за постоянных вражеских атак критической инфраструктуры.

В прошлом году только в Бучанском районе от боевых действий и оккупации было повреждено почти 17 тысяч объектов.