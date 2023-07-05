Все разделы
Укр / Рус

Украина объявила о готовности к ратификации соглашения о ЗСТ с Турцией

Среда, 5 июля 2023, 14:43 - Лия Ильченко

Украина готова принять необходимые меры для ратификации Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией, подписанного 3 февраля 2022 года.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко во время телефонного разговора с министром торговли Турции Омером Болатом (Ömer Bolat).

"Я заверила, что Украина готова предпринять необходимые шаги для ратификации Соглашения о свободной торговле между нашими странами и начать переговоры по пересмотру документа в 2024 году", - написала Свириденко в твиттере после общения с турецким коллегой.

В октябре прошлого года Свириденко отмечала, что в связи с изменением ситуации в Украине продолжаются переговоры с Турцией по установлению переходного периода для отдельных отраслей производства, в частности, легкой промышленности. По ее словам, ожидалось, что в декабре-2022 - январе-2023 дополнительные договоренности будут достигнуты, и это откроет дорогу к ратификации соглашения в парламентах обеих стран.

Реклама:

Напоминаем:

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией было парафировано 3 февраля 2022 года премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром торговли Турции Мехметом Мушем.

Это произошло по итогам проведения 12 раундов переговоров и ряда экспертных консультаций в течение 2011-2022 годов.

Реклама:

Соглашение вступит в силу после ратификации его парламентами обеих стран и обмена ратификационными грамотами.

Турция ЗСТ
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Турецкая лира упала до рекордного минимума из-за недостаточно резкого изменения политики Центробанка 23 июня 2023, 14:47
Турция выдала лицензии на производство в Украине дронов Bayraktar и Akinci 23 июня 2023, 11:25
Турция резко развернула монетарную политику: процентную ставку повысили с 8,5% до 15% 22 июня 2023, 16:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте