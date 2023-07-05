Украина объявила о готовности к ратификации соглашения о ЗСТ с Турцией

Украина готова принять необходимые меры для ратификации Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией, подписанного 3 февраля 2022 года.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко во время телефонного разговора с министром торговли Турции Омером Болатом (Ömer Bolat).

"Я заверила, что Украина готова предпринять необходимые шаги для ратификации Соглашения о свободной торговле между нашими странами и начать переговоры по пересмотру документа в 2024 году", - написала Свириденко в твиттере после общения с турецким коллегой.

В октябре прошлого года Свириденко отмечала, что в связи с изменением ситуации в Украине продолжаются переговоры с Турцией по установлению переходного периода для отдельных отраслей производства, в частности, легкой промышленности. По ее словам, ожидалось, что в декабре-2022 - январе-2023 дополнительные договоренности будут достигнуты, и это откроет дорогу к ратификации соглашения в парламентах обеих стран.

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Напоминаем:

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией было парафировано 3 февраля 2022 года премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром торговли Турции Мехметом Мушем.

Это произошло по итогам проведения 12 раундов переговоров и ряда экспертных консультаций в течение 2011-2022 годов.

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Соглашение вступит в силу после ратификации его парламентами обеих стран и обмена ратификационными грамотами.