На Харьковской ж/д разоблачена коррупция, которая могла сорвать поставки военной техники

Служба безопасности заблокировала коррупционную схему в Харьковском региональном филиале АО "Укрзализныця", которая могла сорвать поставки военной техники на фронт.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, к организации схемы были причастны руководитель одного из структурных подразделений регионального филиала госпредприятия и его заместитель.

"Разоблачены два должностных лица, которые массово разворовывали новые железнодорожные рельсы, предназначавшиеся для экстренного восстановления разрушенных путей в прифронтовых районах области. Незаконная деятельность фигурантов могла привести к нарушению логистических путей Сил обороны на восточном фронте. Также их действия могли сорвать поставки военной техники ВСУ на фронт", - отметили в СБУ.

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Установлено, что в течение мая 2022 года подозреваемые использовали для ремонта поврежденных в результате российских обстрелов железнодорожных путей старые рельсы, которые исчерпали ресурс эксплуатации.

Устаревшие комплектующие получали через "списание" их как металлолом, который якобы используется для изготовления противотанковых "ежей". При этом на самом деле никаких инженерных заграждений фигуранты не делали.

Зато новые рельсы из государственного резерва они применяли для выполнения "индивидуальных" коммерческих заказов, которые официально не оформляли, а "расчет" получали наличными.

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Для сокрытия преступления злоумышленники даже удаляли маркировку с новых комплектующих, чтобы сделать невозможным их идентификацию.

Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

Таким образом чиновники получили от коммерсантов 1,2 млн грн.

Сейчас злоумышленники под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

На основании собранных Службой безопасности доказательств обоим фигурантам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.







