КСУ признал неконституционными положения Таможенного кодекса в части санкций за контрабанду
Конституционный Суд признал не соответствующими Основному закону положения абзаца второго части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины, которая предусматривает штрафные санкции и конфискацию товаров в случае их перемещения через границу с сокрытием от таможенного контроля.
Как сообщается на сайте КСУ, решение было принято 5 июля на пленарном заседании Второго сената Конституционного Суда.
Рассматривалась конституционная жалоба, в которой КСУ просили признать указанные положения Таможенного кодекса неконституционным, поскольку, как считали авторы представления, данные нормы делали невозможным реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности нарушителя таможенных правил с учетом:
- характера совершенного противоправного деяния,
- формы вины,
- характеристики лица, виновного в совершении правонарушения,
- возможности возмещения причиненного ущерба,
- наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.
В соответствии с санкцией части первой статьи 483 Кодекса виновные лица, переместившие товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, наказываются штрафом в размере 100 процентов стоимости товаров - непосредственных предметов нарушения таможенных правил, с конфискацией этих товаров.
Исследовав вопросы, поднятые в конституционных жалобах, Конституционный Суд пришел к выводу, что предписания статьи 483 Кодекса не соответствуют Конституции Украины в связи с тем, что "такое законодательное регулирование противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права (правовластии)".
Текст Решения и его резюме обнародуют на официальном веб-сайте Суда 6 июля 2023 года.