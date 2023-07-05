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КСУ признал неконституционными положения Таможенного кодекса в части санкций за контрабанду

Среда, 5 июля 2023, 14:08 - Лия Ильченко

Конституционный Суд признал не соответствующими Основному закону положения абзаца второго части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины, которая предусматривает штрафные санкции и конфискацию товаров в случае их перемещения через границу с сокрытием от таможенного контроля.

Как сообщается на сайте КСУ, решение было принято 5 июля на пленарном заседании Второго сената Конституционного Суда.

Рассматривалась конституционная жалоба, в которой КСУ просили признать указанные положения Таможенного кодекса неконституционным, поскольку, как считали авторы представления, данные нормы делали невозможным реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности нарушителя таможенных правил с учетом:

  • характера совершенного противоправного деяния,
  • формы вины,
  • характеристики лица, виновного в совершении правонарушения,
  • возможности возмещения причиненного ущерба,
  • наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.

В соответствии с санкцией части первой статьи 483 Кодекса виновные лица, переместившие товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, наказываются штрафом в размере 100 процентов стоимости товаров - непосредственных предметов нарушения таможенных правил, с конфискацией этих товаров.

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Исследовав вопросы, поднятые в конституционных жалобах, Конституционный Суд пришел к выводу, что предписания статьи 483 Кодекса не соответствуют Конституции Украины в связи с тем, что "такое законодательное регулирование противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права (правовластии)".

Текст Решения и его резюме обнародуют на официальном веб-сайте Суда 6 июля 2023 года.

контрабанда Таможенный кодекс
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