На Черниговщине запустили временный мост, который облегчит транспортное сообщение с Киевом

Государственное агентство восстановления открыло временный мост в Черниговской области, который облегчит транспортное сообщение с Киевом.

Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Мост обеспечит прямое сообщение для пассажирского транспорта между Киевом и Черниговом, Меной, Городней, а также другими общинами правобережной части Черниговской области. В частности, автомобилистам теперь не придется пользоваться 30-километровым объездом", - говорится в сообщении.

В то же время проехать по временному мосту сможет только транспорт, который имеет общую массу до 18 тонн и нагрузку на ось до 7 тонн. То есть, ограничения касаются грузового транспорта.

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Возведение временного сооружения продолжалось почти год и было осложнено процессом ликвидации последствий ведения боевых действий и обезвреживания боеприпасов, находившихся на дне реки.

Напоминаем:

С начала полномасштабного вторжения в Черниговской области было разрушено 27 мостов и путепроводов. На 20 из них проезд уже восстановлен. Капитально же отремонтированы 6 мостов. Еще столько же находятся в работе.

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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с Агентством восстановления продолжают системно работать над обеспечением транспортного сообщения с освобожденными от российской оккупации общинами. В частности, акцент делается на создании транспортных коридоров для движения грузового транспорта.