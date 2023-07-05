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Из-за жары резко увеличилось потребление электроэнергии: в "Укрэнерго" призывают к экономии

Среда, 5 июля 2023, 13:33 - Анастасия Жарикова

Потребление в энергосистеме в вечерние часы вторника, 4 июля, увеличилось на 9% - в Укрэнерго такой скачок объясняют ростом температуры воздуха и использованием кондиционеров.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"С ростом температуры воздуха, потребление в энергосистеме в вечерние часы вчера увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом в будние дни на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Кроме того, изменился период максимально потребления в течение суток. Если еще на прошлой неделе вечерний пик приходился на 19:00 - 22:00, то с понедельника нагрузка на энергосистему ощущается с 16:00 до 23:00.

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"Чтобы дать энергосистеме возможность восстановиться и облегчить балансировку, необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток с 16:00 до 23:00", - отмечают в компании.

Потребителей призвали переносить использование мощной техники с вечерних часов в другие часы суток или на ночь и не включать несколько мощных приборов одновременно.

Производства электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Также вышел из планового ремонта один из атомных энергоблоков, что добавило мощности в энергосистеме.

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Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия
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