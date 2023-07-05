Цены на нефть колеблются в ожидании дальнейших шагов Саудовской Аравии

Цены на нефть в среду, 5 июля, двигаются разнонаправленно – по сравнению с закрытием предыдущей сессии Brent подешевела, WTI – наоборот.

Об этом сообщает enkorr.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures на 8:15 по киевскому времени в среду составляет 75,85 долл. за баррель, что на 0,4 долл. (0,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 1,6 долл. (2,1%), до 76,25 долл. за баррель.

В среду августовские фьючерсы на WTI подорожали на 1,12 долл. (1,6%) по сравнению с уровнем на закрытие сессии в понедельник, до 70,91 долл. за баррель (во вторник американская биржа не работала).

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Внимание трейдеров в среду сосредоточено на выступлении министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в Вене. Принц примет участие в восьмом международном семинаре ОПЕК по теме "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу".

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продолжении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Россия также объявила о добровольном сокращении экспорта нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки. Обе страны своими действиями хотят повлиять на цены.