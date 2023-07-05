В УЗ сообщили об отставании от расписания ряда поездов польского направления

"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов перемышльского направления из-за травмирования человека на путях близ Перемышля в Польше.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

На 8 утра следственные действия на месте завершились, но поезда продолжают курсирование с отставанием от графика. В частности, речь идет о поездах:

716/715 Перемышль — Киев +5:52

32/31 Перемышль - Запорожье +4:24

54/53 Перемышль — Киев +5:40

36/35 Перемышль — Одесса +5:40

37/38 Ужгород - Одесса +3:41

705/706 Киев — Перемышль +1:39

"Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения поездки с учетом опоздания", - добавили в УЗ.

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82 других поезда Укрзализныци продолжают движение по Украине четко по расписанию.

Экономическая правда