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В УЗ сообщили об отставании от расписания ряда поездов польского направления

Среда, 5 июля 2023, 10:58 - Анастасия Жарикова

"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов перемышльского направления из-за травмирования человека на путях близ Перемышля в Польше.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

На 8 утра следственные действия на месте завершились, но поезда продолжают курсирование с отставанием от графика. В частности, речь идет о поездах:

  • 716/715 Перемышль — Киев +5:52
  • 32/31 Перемышль - Запорожье +4:24
  • 54/53 Перемышль — Киев +5:40
  • 36/35 Перемышль — Одесса +5:40
  • 37/38 Ужгород - Одесса +3:41
  • 705/706 Киев — Перемышль +1:39

"Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения поездки с учетом опоздания", - добавили в УЗ.

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82 других поезда Укрзализныци продолжают движение по Украине четко по расписанию.

Экономическая правда

Укрзализныця
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