ПриватБанк окончательно победил в 200-миллионном споре компанию, связанную с Коломойским

Верховный Суд поставил точку в споре между страховой компанией "Ингосстрах" и государственным "ПриватБанком" о взыскании с последнего "убытков в виде недополученных доходов страховой" в размере 209,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Бывшим владельцам и связанным с ними компаниям, которые инициируют против банка и государства сотни исков на миллионы и миллиарды гривен, даже несмотря на войну, не удастся обойти законы и избежать правосудия", - говорится в заявлении банка.

Так, 4 июля Верховный Суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска страховой компании "Ингосстрах". Свои решения суды аргументировали тем, что компания не предоставила надлежащих доказательств ни противоправного поведения банка, ни наличия ущерба и его размера.

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Договоры поручения на выполнение страховых агентских услуг с "Ингосстрах" и "Кредо" были заключены еще в 2014 году бывшим топ-менеджментом банка. В дальнейшем, после национализации банка в декабре 2016 года, "Приватбанк" создал открытую платформу по выбору страховых компаний, которые будут предоставлять прозрачные и качественные услуги клиентам банка.

После отмены в мае 2022 года незаконного постановления суда, запрещавшего госбанку разрывать договорные отношения с "Ингосстрах" и "Кредо", "Приватбанк" воспользовался правом на отказ от дальнейшего выполнения договоров.

В дальнейшем, НБУ аннулировал лицензию СК "Ингосстрах" в связи с несоответствием структуры собственности компании требованиям законодательства Украины.

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В 2022 году страховые компании обратились в суд с требованиями взыскать с банка "убытки в виде недополученной выгоды" в общей сумме более 500 млн грн за невыполнение договоров поручения.

Другое аналогичное дело по иску страховой компании "Кредо" о взыскании с "Приватбанка" "убытков" в размере 374,7 млн грн, которое также рассматривалось 4 июля 2023 года, Северной апелляционный хозяйственный суд перенес на 8 августа.

Напоминаем:

Компания "Ингосстрах" фигурирует в уголовном деле о растрате денег из "Приватбанка" накануне его национализации.

По версии следствия, бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко в сговоре с бывшим председателем правления ПриватБанка Александром Дубилетом и экс-руководителем департамента финансового менеджмента банка Еленой Бичихиной растратили почти 137 млн грн.

Как считают правоохранители, эти деньги за день до национализации ПриватБанка безосновательно перечислили страховой компании "Ингосстрах".

"Ингосстрах" признана Национальным банком Украины связанной с владельцами "ПриватБанка". По данным следствия, владельцами СК "Ингосстрах" были Яценко и другие служащие "Приватбанка".