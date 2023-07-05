Курс валют на 5 июля: наличный доллар на "черном рынке" дешевеет

В среду, 5 июля, гривня укрепилась к доллару на черном рынке, но ослабла к евро, в кассах банков снизился курс евро, доллар стабильный.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,97 – 37,18 грн против котировок в 36,88 – 37,24 во вторник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,59 - 40,92 грн против курса 40,65 - 40,85 грн за евро во вторник.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,75 – 37,4 грн (курс на 4 июля – 36,75 – 37,4 грн);

Евро – 40,4 – 41,05 грн (курс на 4 июля – 40,5 – 41,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,75 – 37,65 грн;

Укрэксимбанк – 36,6 – 37,4 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда