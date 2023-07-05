Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки

Кабинет Министров на заседании во вторник, 4 июля, принял постановление, вносящее изменения в работу Prozorro Market.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Ключевым изменением в специфике работы сервиса является то, что теперь единственным инструментом для проведения закупок у Prozorro Market станет запрос предложений.

В Минэкономики провели исследования для того, чтобы упростить работу всех пользователей Prozorro Market и по результатам опроса заказчиков и поставщиков, внесли ряд совершенств.

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"Основное коренное изменение происходит в том, что все нынешние закупки у Prozorro Market будут происходить по запросу предложений. Инструмент запроса предложений в Prozorro Market по-прежнему позволяет заказчикам быстро закрыть свои потребности без подготовки тендерной документации. В среднем такая закупка продлится до 10 дней. К тому же заказчик всегда будет получать выгодные предложения, поскольку он заказ тот, кто сможет предложить лучшую цену", - пояснила замминистра экономики Надежда Бигун.

По ее словам, раньше при закупках до 100 тысяч гривен можно было делать прямые заказы в каталоге - процесс закупок походил на совершение покупок в обычном интернет-магазине.

Впрочем, исследования и опросы пользователей показали, что указанные цены не всегда соответствовали наличию тех или иных товаров у поставщиков. Поэтому именно запрос позволяет получить более актуальные предложения от бизнеса и лучшие цены.

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Теперь заказчики, решившие купить необходимый товар у Prozorro Market, независимо от суммы закупки, должны огласить запрос и указать в нем все характеристики заказа. Благодаря этому поставщики будут четко знать все детали по условиям поставки и предоставить актуальную цену под конкретные условия заказчика.

Кроме этого, в заказах до 500 тыс. грн заказчики должны более четко указать, какой именно товар им нужен (указать характеристики товара, конкретные торговые марки и т.п.).

Если стоимость товара составляет более 500 тыс. гривен, то в таком случае запрос предложения должен предоставить информацию о характеристиках товара и их допустимых значениях в соответствии с профилем каталога. Также появляется условие, что в таком случае должно быть по меньшей мере два предложения от поставщиков.

Для уменьшения манипуляций со стороны поставщиков в правительстве потребовали предоставлять обязательный объект договора в запросе предложения. Также заказчику предоставляется право отказаться от предложения победителя, если он отказывается подписать договор и перейти к рассмотрению следующего.

Напоминаем:

Администраторами Prozorro Market являются три централизованные закупочные организации. ГУ "Профессиональные закупки" наполняют каталог товаров широкого потребления, Медицинские закупки Украины - лекарствами и медизделиями, ГП "Украинские специальные системы" - компьютерной техникой и программным обеспечением.

Ассортимент Prozorro Market насчитывает около 90 тысяч товаров от 3 тысячи квалифицированных поставщиков.