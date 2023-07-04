Доходы РФ от продажи газа в Европу в этом году упадут на 75% – Reuters

Reuters

Низкие цены на газ снизили ожидания относительно доходов российского "Газпрома", которые подконтрольный Кремлю энергетический гигант получает от продаж в Европу.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты и оценки аналитиков.

"Падение доходов от экспорта может усилить дефицит российского бюджета, который уже составляет 117% от годового плана из-за больших расходов на поддержку войны и западных санкций в отношении экспорта нефти и газа.

Продажи газа "Газпрома" в Европу, которые когда-то были основным источником валютных поступлений РФ, резко упали из-за кризиса в отношениях между Москвой и Западом", - пишет агентство.

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По подсчетам Reuters, за первую половину 2023 года экспорт российского газа в Европу трубопроводным транспортом достиг около 12,1 млрд кубометров, тогда как за весь 2022 год он составил 62 млрд кубометров, что свидетельствует о потенциально серьезном спаде в этом году.

"Газпром" не предоставил прогнозов по экспорту газа на этот год и не ответил на запрос о комментариях.

Аналитик Рональд Смии ожидает, что в этом году цены на российский газ в Европе в среднем составят 445 долл за 1000 кубометров. Это ниже, чем 830 долл по оценкам Министерства экономики РФ на 2022 год.

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Он прогнозирует, что экспорт российского газа в Европу и Турцию в этом году достигнет 50 млрд кубометров.

Если Россия сохранит стабильный экспорт газа в Турцию, он может достичь 22 млрд кубометров в 2023 году, тогда продажи в Европу составят 28 млрд кубометров.

"Это может означать падение доходов от экспорта в Европу до 12,5 млрд долл в этом году с около 52 млрд долл в 2022 году", - свидетельствуют расчеты Reuters.

Экономическая правда