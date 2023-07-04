ЕБРР предоставляет кредит Днепру для решения проблем, связанных с наплывом беженцев

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере 25 миллионов евро Днепру для решения проблем с наплывом беженцев.

Об этом говорится в официальном сообщении ЕБРР 4 июля.

"Кредит поможет обеспечить бесперебойное предоставление жизненно важных муниципальных услуг в городе, который испытал наплыв беженцев в результате войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Днепр - четвертый по величине город Украины с населением около миллиона человек. Однако за последние месяцы эта цифра еще больше возросла вследствие постоянного наплыва внутренне перемещенных лиц.

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"С началом войны город стал естественным пунктом назначения для беженцев из-за своей роли главного экономического центра на юго-востоке Украины", - отмечают в ЕБРР.

В то же время Днепр и его ключевые коммунальные предприятия серьезно пострадали от войны и изо всех сил пытаются поддерживать повседневное функционирование.

"Чрезвычайные средства обеспечат непрерывное предоставление коммунальных услуг растущему населению города. Таким образом, они заполнят пробел, созданный сложной экономической ситуацией в стране, когда местные кредиторы не в состоянии обеспечить такое среднесрочное финансирование", - отмечают в ЕБРР.

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Напоминаем:

Это уже второй город за несколько месяцев, который получил поддержку ликвидности после Львова в конце прошлого года.

ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Украине. Только в 2022 году он направил 1,7 млрд евро и мобилизовал еще 200 млн евро поддержки от финансовых учреждений-партнеров.

Банк обязался предоставить Украине финансирование в размере 3 млрд евро до конца 2023 года.

Основное внимание ЕБРР сосредоточено на поддержке "реальной" экономики Украины - поддержке энергетической и продовольственной безопасности, а также торговли, жизненно важной инфраструктуры и частного сектора.

В июне 2021 года Днепр присоединился к флагманской программе ЕБРР по устойчивому развитию городов "Зеленые города ЕБРР", став ее 49-м членом.

Еще в начале большой войны ЕБРР осудил российское вторжение в Украину и закрыл свои офисы в России и Беларуси.