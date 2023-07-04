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В Китае достроили крупнейшее в мире хранилище СПГ

Вторник, 4 июля 2023, 14:24 - Анастасия Жарикова
 
CMG

На юге Китая в провинции Гуандун завершили строительство пяти крупнейших в мире резервуаров для хранения сжиженного природного газа, каждый из них может вмещать 270 тыс кубических метров.

Об этом сообщает CGTN.

Расположенная в городе Чжухай база резервуаров под названием Green Energy Port Jinwan является крупнейшим СПГ-терминалом на западном берегу лимана реки Чжуцзян. Высота одного резервуара составляет 65,7 метра.

Проект Jinwan Green Energy Port является одним из проектов резервуаров для хранения СПГ с самыми сложными геологическими условиями и сложным сейсмическим проектом в Китае.

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Первая очередь базы была введена в эксплуатацию, предлагая непрерывную и стабильную чистую энергию для района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао с 2013 года.

Ожидается, что в качестве второй очереди базы пять супергабаритных резервуаров для хранения СПГ будут введены в эксплуатацию в 2024 году, когда база станет самой большой базой хранения и транспортировки природного газа в Южном Китае.

Экономическая правда

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