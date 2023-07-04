Мошенники ограбили частного нотариуса, который хранил 11 млн гривен ФГФВО

В Киева разоблачена деятельность преступной организации, участники которой с помощью фишинга ограбили частного нотариуса на 11 млн гривен, причем, как оказалось, похищенные деньги принадлежали Фонду гарантирования вкладов.

Об этом рассказали в Киевской городской прокуратуре.

Отмечается, что по данным следствия, преступная группировка действовала на территории города Киева и Днепропетровской области.

Его участники использовали фишинговые ссылки для получения данных банковских карточек граждан и в дальнейшем присваивали деньги с их счетов.

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"По такой схеме члены группировки присвоили средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме около 11 млн гривен, которые находились на счету одного из частных нотариусов города Киева и в дальнейшем должны были быть перечислены вкладчикам одного из ликвидируемых банков", - рассказали в прокуратуре.

"Мошенники обманом заставили нотариуса раскрыть конфиденциальные данные, после чего воспользовались доступом к его счету через онлайн-банкинг", - добавили в прокуратуре.

Каким образом деньги Фонда гарантирования вкладов оказались на счету частного нотариуса, в прокуратуре не уточняют.

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Отмечается, что следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов осуществляет выплату средств в соответствии с реестром (перечень вкладчиков банка, имеющих право на возмещение).

Осуществляется это исключительно через банки-агенты.

Это предусмотрено Положением о порядке возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц средств по вкладам. Согласно данному нормативному акту, участниками автоматизированной системы выплат ФГФВО могут быть только сам Фонд, а также - банки-агенты.