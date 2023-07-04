Мошенники ограбили частного нотариуса, который хранил 11 млн гривен ФГФВО
В Киева разоблачена деятельность преступной организации, участники которой с помощью фишинга ограбили частного нотариуса на 11 млн гривен, причем, как оказалось, похищенные деньги принадлежали Фонду гарантирования вкладов.
Об этом рассказали в Киевской городской прокуратуре.
Отмечается, что по данным следствия, преступная группировка действовала на территории города Киева и Днепропетровской области.
Его участники использовали фишинговые ссылки для получения данных банковских карточек граждан и в дальнейшем присваивали деньги с их счетов.
"По такой схеме члены группировки присвоили средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме около 11 млн гривен, которые находились на счету одного из частных нотариусов города Киева и в дальнейшем должны были быть перечислены вкладчикам одного из ликвидируемых банков", - рассказали в прокуратуре.
"Мошенники обманом заставили нотариуса раскрыть конфиденциальные данные, после чего воспользовались доступом к его счету через онлайн-банкинг", - добавили в прокуратуре.
Каким образом деньги Фонда гарантирования вкладов оказались на счету частного нотариуса, в прокуратуре не уточняют.
Отмечается, что следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
Напоминаем:
Фонд гарантирования вкладов осуществляет выплату средств в соответствии с реестром (перечень вкладчиков банка, имеющих право на возмещение).
Осуществляется это исключительно через банки-агенты.
Это предусмотрено Положением о порядке возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц средств по вкладам. Согласно данному нормативному акту, участниками автоматизированной системы выплат ФГФВО могут быть только сам Фонд, а также - банки-агенты.