В Киеве на ярмарках временно запретили реализацию некоторых продуктов питания

С 4 по 31 июля на столичных сельскохозяйственных и сезонных ярмарках временно запретили реализацию пищевых продуктов, которые быстро портятся.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Запрет коснется таких продуктов:

свежее мясо,

мясопродукты и колбасные изделия,

живая и свежемороженая рыба,

морепродукты,

молоко и молочная продукция,

кондитерские изделия с кремом и тому подобное.

Кроме того, во время проведения ярмарок организаторы должны допускать к реализации продукцию только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии соответствующих документов о ее прохождении.

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Напоминаем:

Ранее Госпродпотребслужба усилила контроль за продовольственной продукцией на ярмарках и рынках в Киеве. Такие меры осуществляются во исполнение протоколов Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи с событиями в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС.









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