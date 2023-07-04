В Киеве на ярмарках временно запретили реализацию некоторых продуктов питания
С 4 по 31 июля на столичных сельскохозяйственных и сезонных ярмарках временно запретили реализацию пищевых продуктов, которые быстро портятся.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Запрет коснется таких продуктов:
- свежее мясо,
- мясопродукты и колбасные изделия,
- живая и свежемороженая рыба,
- морепродукты,
- молоко и молочная продукция,
- кондитерские изделия с кремом и тому подобное.
Кроме того, во время проведения ярмарок организаторы должны допускать к реализации продукцию только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии соответствующих документов о ее прохождении.
Напоминаем:
Ранее Госпродпотребслужба усилила контроль за продовольственной продукцией на ярмарках и рынках в Киеве. Такие меры осуществляются во исполнение протоколов Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи с событиями в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС.