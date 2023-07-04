Бюджет в июне получил более 130 миллиардов доходов: треть поступила от партнеров

В июне в общий фонд государственного бюджета поступило 133,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные Госказначейства.

Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления были получены за счет:

налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – 28,7 млрд грн;

налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – 17,5 млрд грн (собранно 27,9 млрд грн, возмещено – 10,3 млрд грн);

налога на доходы физических лиц и военного сбора – 15,0 млрд грн.

Еще 8,8 млрд грн поступили от акцизного налога, 4,5 млрд грн – рентной платы за пользование недрами, 2,6 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины, 2,3 млрд грн – налога на прибыль предприятий.

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Выполнение месячного расписания доходов Государственной налоговой службой составило 101,1% (+0,6 млрд грн), Государственной таможенной службой –106,8% (+2,0 млрд грн).

Объем полученной финансовой помощи от партнеров по итогам месяца составил 44,4 млрд. гривен. Денежные средства поступили от Соединенных Штатов Америки и Финляндии.

Минфин

Экономическая правда

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