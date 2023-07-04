Всеукраинский аграрный совет заявляет о необоснованных уголовных преследованиях аграриев

Всеукраинский аграрный совет (ВАР) заявляет о дестабилизации украинского аграрного бизнеса из-за необоснованных уголовных преследований агропредприятий.

Об этом говорится в обращении, которое ВАР направила председателю Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов Галины Янченко.

"В период действия военного времени на территории Украины, когда все усилия должны быть направлены на преодоление общего внешнего врага, происходит внутренняя дестабилизация украинского аграрного бизнеса силами правоохранительных и судебных органов", - говорится в обращении, размещенном во вторник на сайте бизнес-объединения.

В обращении упоминаются два предприятия - ООО "ДК ВЕТ" и СООО "Агрофирма "Маяк".

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По информации ВАР, сотрудники СУ ГУ НП совершали действия, направленные на инициирование уголовного производства, создание искусственных доказательств и фабрикации уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "ДК ВЕТ". Также сомнительное уголовное дело возбуждено против СООО "Агрофирма "Маяк".

ВАР сообщает о системных нарушениях со стороны работников Следственного управления Главного управления Национальной полиции (СУ ГУ НП) в Черкасской области, которые "выходят за рамки полномочий".

В бизнес-объединении напомнили, что эти агропредприятия давно работают на украинском рынке и имеют отличную деловую репутацию. В то же время следователи "фактически терроризируют эти хозяйства".

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"Силовики должны защищать, а не разрушать отечественный агробизнес", - резюмировали в ВАР и сообщили, что ждут действий государства, направленных на поддержку агросектора.

При этом, в Едином реестре судебных решений относительно СООО "Агрофирма "Маяк" можно найти упоминание об уголовном производстве, открытом по факту преступления против окружающей среды. Как следует из материалов дела, в марте 2022 года в Полтавской области представителем полиции было задержано 6 автомобилей предприятия, которые якобы вывозили песок без имеющихся разрешительных документов. По утверждению полиции, песок был добыт в незаконном карьере. Также правоохранители утверждают, что вывоз песка из незаконно действующего карьера якобы осуществлялся в течение марта 2022 года неоднократно.

Никаких других решений суда по этому делу с тех пор вынесено не было.

По ООО "ДК ВЕТ" в Едином реестре судебных решений имеется уголовное дело, возбужденное в 2020 году, о якобы завышении сумм бюджетного возмещения. Этот факт обнаружился в ходе проверки, которую проводило Главное управление ГФС в Ривненской области.

Досудебное расследование по делу проводилось как минимум до июня 2022 года. С тех пор в судах данное дело больше не двигалось.

Текст постановления суда в данном производстве доступен в системе Youcontrol. В то же время в Едином реестре судебных решений никаких документов по этому производству в открытом доступе нет.