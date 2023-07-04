Нефть дорожает на фоне сокращения добычи Саудовской Аравией и РФ

Цены на нефть во вторник, 4 июля, выросли, поскольку рынки оценили сокращение поставок в августе ведущими экспортерами Саудовской Аравии и России на фоне неопределенности мировой экономики.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 34 цента, или 0,46%, до 74,99 долларов за баррель до 06:18 GMT.

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Нефть West Texas Intermediate в США стоила 70,12 доллара за баррель, что выше на 33 цента, или на 0,47%.

Что повлияло на цены

Саудовская Аравия в понедельник заявила, что продолжит добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки до августа. Россия также сократит экспорт нефти на 500 тыс баррелей в сутки в августе.

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Сокращения составляют 1,5% мировых поставок и доказывают общее обещание производителей нефти ОПЕК+ до 5,16 млн б/д, поскольку Эр-Рияд и Москва стремятся поддержать цены.

Рынки США будут закрыты во вторник в связи с Национальным праздником Дня независимости. Нефтяные ориентиры упали примерно на 1% на предыдущей сессии.