Украинцы существенно снизили запросы, поэтому почти не изменили оценку своего благосостояния - исследование 

Благодаря существенному снижению запросов после начала войны, граждане Украины почти не изменили самооценку своего благосостояния, несмотря на объективное снижение доходов.

Это показал социологический опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью.

"Несмотря на объективное снижение доходов двух третей населения Украины, самооценки благосостояния почти не изменились, потому что запросы людей во время войны существенно снизились, они чаще удовлетворяются тем, что имеют, и считают, что им хватает на еду или одежду даже при существенном снижении доходов", - сообщает КМИС.

Так, доля людей, которые оценивали свое благосостояние как "высокое", составляла 22% перед вторжением, потом снизилась до 16-17%, но по состоянию на май 2023 вернулась к уровню 23%.

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Доля людей с "средним" благосостоянием в период между февралем 2022 года и маем 2023 года была достаточно стабильной на уровне 35-36%.

Доля респондентов, оценивавших свое финансовое положение как очень низкое, составила 9% до вторжения, а по состоянию на май 2023 года составляет 7%. Кроме того, 33% респондентов оценили свое благосостояние как "низкое".

Тем не менее, объективно финансовая ситуация украинцев после полномасштабного вторжения РФ очень ухудшилась: у 64% граждан доход снизился, а 27% по причине вторжения потеряли работу. Кроме того, появилась категория граждан, которые потеряли имущество и жилье.

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Относительно лучше свое финансовое положение оценивает молодежь (18-29 лет), люди с высшим образованием, мужчины, жители больших городов, жители западных областей Украины. Разница между внутренне перемещенными лицами и остальными украинцами в этом отношении несущественна.

Опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2013 респондентов старше 18 лет, во всех регионах, не находящихся в оккупации.