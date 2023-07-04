Курс валют на 4 июля: сколько стоят наличные доллар и евро
Вторник, 4 июля 2023, 09:56 -
Во вторник, 4 июля, гривня сохраняет стабильность против доллара и евро на черном рынке и в кассах банков.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,09 – 37,26 грн против котировок в 36,8 – 37,26 в понедельник.
В это же время "черный" курс евро составил 40,75 - 40,96 грн против курса 40,66 - 40,96 грн за евро в понедельник.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,75 – 37,4 грн (курс на 3 июля – 36,8 – 37,4 грн);
- Евро – 40,5 – 41,1 грн (курс на 3 июля – 40,5 – 41,1 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;
- Ощадбанк – 36,7 – 37,7 грн;
- Укрэксимбанк – 36,7 – 37,5 грн;
- Райффайзен – 36,7 – 37,6 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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