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Курс валют на 4 июля: сколько стоят наличные доллар и евро

Вторник, 4 июля 2023, 09:56 - Анастасия Жарикова

Во вторник, 4 июля, гривня сохраняет стабильность против доллара и евро на черном рынке и в кассах банков.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,09 – 37,26 грн против котировок в 36,8 – 37,26 в понедельник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,75 - 40,96 грн против курса 40,66 - 40,96 грн за евро в понедельник.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 36,75 – 37,4 грн (курс на 3 июля – 36,8 – 37,4 грн);
  • Евро – 40,5 – 41,1 грн (курс на 3 июля – 40,5 – 41,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;
  • Ощадбанк – 36,7 – 37,7 грн;
  • Укрэксимбанк – 36,7 – 37,5 грн;
  • Райффайзен – 36,7 – 37,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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