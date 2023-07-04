Twitter закроет доступ к TweetDeck неверифицированным пользователям
Пользователи Twitter в скором времени должны будут пройти проверку, чтобы использовать TweetDeck.
Об этом компания сообщила в Twitter.
Изменение вступит в силу через 30 дней, сообщили в компании.
В твите Twitter подробно описывает усовершенствованную версию TweetDeck с новыми функциями. Непонятно, будет ли Twitter платить с пользователей как за новую, так и за старую версию TweetDeck.
Все сохраненные поисковые запросы, списки и столбцы пользователей будут перенесены в новый TweetDeck. Сервис теперь будет поддерживать полную функциональность: Spaces, док-станцию для видео, опросы и т.д.
Однако функциональные возможности Teams в TweetDeck временно недоступны и будут восстановлены в ближайшие недели.
Reuters пишет, что плата за TweetDeck, ранее бывший бесплатным и широко использовавшимся компаниями и новостными организациями для легкого мониторинга содержимого, может принести прибыль Twitter, которая пыталась сохранить доход от рекламы под владельцем миллиардера Илона Маска.
Этот шаг состоялся лишь через несколько дней после того, как Маск заявил, что как проверенные, так и непроверенные пользователи будут иметь ограниченное количество сообщений, которые они смогут прочесть в день, "чтобы устранить экстремальный уровень сбора данных и системных манипуляций".
Физические лица должны платить 8 долларов в месяц, чтобы подтвердить свою учетную запись, в то время как организации платят 1000 долларов в месяц.
Напоминаем:
Twitter ограничил количество публикаций в день, которые могут читать различные аккаунты, чтобы предотвратить чрезмерный сбор данных и манипуляций с системой.
Twitter потребует от пользователей иметь учетную запись в социальной платформе для просмотра твитов, Маск назвал это "временным чрезвычайным мероприятием".