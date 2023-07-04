Twitter закроет доступ к TweetDeck неверифицированным пользователям

Пользователи Twitter в скором времени должны будут пройти проверку, чтобы использовать TweetDeck.

Об этом компания сообщила в Twitter.

Изменение вступит в силу через 30 дней, сообщили в компании.

В твите Twitter подробно описывает усовершенствованную версию TweetDeck с новыми функциями. Непонятно, будет ли Twitter платить с пользователей как за новую, так и за старую версию TweetDeck.

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Все сохраненные поисковые запросы, списки и столбцы пользователей будут перенесены в новый TweetDeck. Сервис теперь будет поддерживать полную функциональность: Spaces, док-станцию для видео, опросы и т.д.

Однако функциональные возможности Teams в TweetDeck временно недоступны и будут восстановлены в ближайшие недели.

Reuters пишет, что плата за TweetDeck, ранее бывший бесплатным и широко использовавшимся компаниями и новостными организациями для легкого мониторинга содержимого, может принести прибыль Twitter, которая пыталась сохранить доход от рекламы под владельцем миллиардера Илона Маска.

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Этот шаг состоялся лишь через несколько дней после того, как Маск заявил, что как проверенные, так и непроверенные пользователи будут иметь ограниченное количество сообщений, которые они смогут прочесть в день, "чтобы устранить экстремальный уровень сбора данных и системных манипуляций".

Физические лица должны платить 8 долларов в месяц, чтобы подтвердить свою учетную запись, в то время как организации платят 1000 долларов в месяц.

Напоминаем:

Twitter ограничил количество публикаций в день, которые могут читать различные аккаунты, чтобы предотвратить чрезмерный сбор данных и манипуляций с системой.

Twitter потребует от пользователей иметь учетную запись в социальной платформе для просмотра твитов, Маск назвал это "временным чрезвычайным мероприятием".