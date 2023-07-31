В России заявили об аресте активов Рината Ахметова по делу о финансировании ВСУ

В России арестовали активы самого богатого украинца - миллиардера Рината Ахметова, по делу о финансировании ВСУ.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

https://www.kommersant.ru/doc/6136011?tg

Следственный комитет обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об аресте активов российской "дочки" "Метинвеста".

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"Метинвест Евразия" принадлежат краснодарский пансионат "Горняк" и белгородское ООО "Белгородметаллоснаб", после начала боевых действий в Украине финансовые показатели компании резко упали. Так, по итогам 2022 года ее прибыль снизилась на 74%, убыток составил 1,9 млрд руб.

Оказывается, "дело" расследовалось еще с сентября 2020 года Главным следственным управлением Следственного комитета.

"По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (в него входит в том числе горно-металлургическая группа "Метинвест"), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, финансировали украинскую армию, а также батальон "Азов", в том числе за счет средств, поступавших из России", - говорится в сообщении.

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Напоминаем:

В июне 2022 года владелец многомиллиардного бизнеса в Украине Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Об этом сообщала группа SCM, собственником которой является Ахметов. Бизнесмен заявлял о нарушенных правах - из-за уничтоженного бизнеса и украденного Россией имущества.

Впрочем, в деле есть и проблемный момент. Как известно, Госдума РФ одобрила законопроект о невыполнении решений ЕСПЧ, принятых после 16 марта 2022 года.

В августе 2022 года стало известно, что компания "Укртелеком", владельцем которой является Ринат Ахметов, будет подавать судебные иски к России с требованием компенсировать ущерб и стоимость разрушенного, поврежденного и утраченного имущества из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Как утверждали в компании, они получили неплохой доход в 2022 году. Но доход мог быть еще больше, если бы не вторжение России. В ущерб засчитали даже скидки, предоставляемые клиентам из-за войны.

В апреле 2023 года стало известно, что Ринат Ахметов готов подать иск против России из-за активов, которые потерял еще в 2014-2017 годах. Иск касается десятков предприятий, в том числе Енакиевского металлургического завода, Ровенькиантрацита, Свердловантрацита, учебно-тренировочной базы "Кирша" и Донбасс Арена, в строительство которой было инвестировано более $400 млн.

Боевики в ОРДЛО не раз заявляли о готовности "национализировать" предприятия Рината Ахметова. Однако в ДТЭК не хотели комментировать эти заявления и настаивали, что их активы в оккупации работают исключительно в правом украинском поле.

Известно также, что в 2018 году юристы Ахметова подали иск в арбитражный суд в Гааге по энергетическим активам ДТЭК в аннексированном Крыму.