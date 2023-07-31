Украина получила более 500 мощных аккумуляторов Tesla Powerwall

фото: минцифры

Украина получила 508 мощных аккумуляторов Tesla Powerwall от Польши для социальной и критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в Telegram первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федоров, аккумуляторы будут обеспечивать электроэнергией школы, больницы, детсады и тому подобное.

"Это - эффективное решение во время ракетного террора России. Tesla Powerwall заряжаются от обычного электричества и держат заряд до 14 часов.

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Благодаря им врачи будут спасать жизни, учителя будут проводить уроки, а украинцы будут оставаться на связи с бесперебойной работой Starlink в отдельных локациях", - добавил министр.

Федоров также рассказал об успешных кейсах использования Tesla Powerwall.

"Год назад получили первые 50 систем. Они работают в больницах и амбулаториях на освобожденных территориях. А еще - позволяют тысячам людей в прифронтовых городах Донецкой и Николаевской областей звонить родным и узнавать новости даже во время отключений электроэнергии из-за российских обстрелов", - отметил он.

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Продолжаем привлекать лучшие технологические решения, которые будут помогать Украине увереннее пройти осенне-зимний период.

Экономическая правда