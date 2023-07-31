США перевели Украине 1,25 миллиарда долларов грантовых средств
Украина получила очередной грант от Соединенных штатов через целевой фонд многих доноров Всемирного банка в размере 1,25 миллиарда долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В ведомстве напомнили, что в этом году Украина уже получила 8,45 млрд долл. грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США. С начала великой войны – 20,4 млрд долл. грантовых средств от Соединенных Штатов.
"Необратимая финансовая помощь от Соединенных Штатов является чрезвычайно важным элементом в поддержке Госбюджета Украины при сопротивлении полномасштабной агрессии РФ", - отметил министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, очередной грант поможет украинскому правительству возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы.
"Очень благодарны Правительству и налогоплательщикам Соединенных Штатов Америки за солидарность и беспрецедентную поддержку Украины в этот определяющий для нашего государства период", - резюмировал Марченко.
Напоминаем:
Всемирный банк предоставит Украине 1,5 миллиарда долларов ссуды для поддержки восстановления.