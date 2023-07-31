США перевели Украине 1,25 миллиарда долларов грантовых средств

Украина получила очередной грант от Соединенных штатов через целевой фонд многих доноров Всемирного банка в размере 1,25 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В ведомстве напомнили, что в этом году Украина уже получила 8,45 млрд долл. грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США. С начала великой войны – 20,4 млрд долл. грантовых средств от Соединенных Штатов.

"Необратимая финансовая помощь от Соединенных Штатов является чрезвычайно важным элементом в поддержке Госбюджета Украины при сопротивлении полномасштабной агрессии РФ", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, очередной грант поможет украинскому правительству возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы.

"Очень благодарны Правительству и налогоплательщикам Соединенных Штатов Америки за солидарность и беспрецедентную поддержку Украины в этот определяющий для нашего государства период", - резюмировал Марченко.

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Всемирный банк предоставит Украине 1,5 миллиарда долларов ссуды для поддержки восстановления.