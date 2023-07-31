Создан самый полный сканер штрихкодов для определения товаров компаний, которые не ушли из РФ

Киевская школа экономики (KSE) создала онлайн сканер штрихкодов, который определяет товары компаний, которые не вышли с российского рынка.

Об этом сообщается на странице института в Facebook.

Отмечается, что с помощью сканера можно осуществить наиболее полный поиск.

"База KSE содержит самую полную в мире информацию о деятельности мировых корпораций на рынке России, а благодаря использованию ChatGPT для большинства компаний потребительского сектора был создан перечень из 7500+ основных брендов и торговых марок, поэтому поиск стал еще удобнее и лучше", - отметили в KSE.

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Чтобы воспользоваться сканером, нужно в смартфоне перейти на сайт проекта по ссылке https://leaverussia.kse.ua/ и навести камеру на штрихкод выбранного товара. Также сервис доступен в телеграмм-боте https://t.me/exit_ru_bot.

"Компании, которые не выходят из России, понимают только язык прибыли. Поэтому не покупайте продукты этих компаний", - прокомментировал президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Отмечается, что сканер доступен на украинском и английском языках.

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Напоминаем:

З перших днів великої війни професор та засновник Інституту керівників вищої ланки Єльського університету Джеффрі Зонненфельд з командою експертів і студентів слідкує за компаніями, які працювали/працюють в Росії.

Вперше список був опублікований 28 лютого і там було лише кілька десятків компаній, які заявили про свій вихід з російського ринку.

Дослідники поділили компанії на п'ять груп, виходячи з їхніх заяв та дій, і публікують їх тут, щоденно оновлюючи список.