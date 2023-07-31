От народных авто до "Ланосов": история украинского автопроизводителя ЗАЗ

Япония гордится своими автомобильными брендами Nissan и Toyota, Великобритания – Jaguar и Land Rover, Испания – SEAT. Также подчеркивают наличие национального автопрома и политики этих стран.

Так когда-то было и в Украине, которая тоже имела своего национального автопроизводителя. Было несколько заводов, но самый главный, конечно, ЗАЗ. Запорожский автомобильный завод – легенда не только украинского, но и всего советского автопрома.

ЭП разбиралась, как случилось, что когда-то стратегическое предприятие, где авто штамповали сотнями тысяч прошло путь от создания не одного народного автомобиля до стагнации и остановки конвейеров? Почему после Ланоса так и не появилось ничего нового? И кто в этом виноват?

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