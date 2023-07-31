Украина восстановила 100% предприятий тепловой генерации, поврежденные россиянами - Кубраков

Украина восстановила практически все предприятия тепловой генерации, которые были повреждены в результате ракетных и дроновых атак осенью-зимой.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Предприятия тепловой генерации восстановлены практически на 100%. Параллельно работаем над обеспечением резервными мощностями на случай возникновения форс-мажорных ситуаций", - подчеркнул Кубраков.

Он также сообщил, что в целом из более 700 объектов теплоснабжения, которые были повреждены россиянами, восстановлено более 65%.

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"В целом по состоянию на сегодня уровень подготовки объектов ЖКХ к стабильной работе в осенне-зимний период 2023/2024 года составляет около 60%. Это базовый показатель готовности на данный момент в году", - отметил Кубраков.

Он выразил уверенность, что Украина технически будет готова на 100% к началу отопительного сезона уже к 1 октября при условии слаженной работы всех заинтересованных сторон.

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Ранее в "Укрэнерго" рассказали о готовности энергосистемы к зиме и перспективах блэкаутов.

По словам председателя правления компании Владимира Кудрицкого, в "Укрэнерго" готовятся к худшему сценарию зимой, с повторением атак на энергосистему страну, но абсолютно уверены, что магистральная сеть будет готова работать без ограничений во время следующего отопительного сезона.

При этом он уточнил, что украинская энергосистема будет не просто подготовлена к зиме, но и будет иметь запас прочности.

Среди прочего, по словам Кудрицкого, уже применяются определенные нестандартные инженерные решения, создаются резервные схемы питания, которые позволят обеспечить потребителей электроэнергией зимой, в случае повреждения основных.

По его словам, с учетом опыта прошлой зимы, будут обновлены протоколы реагирования на чрезвычайные происшествия: каким образом перезапитывать потребителей, в какой последовательности, как реагировать на экстренные ситуации.