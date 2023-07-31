Кабмин продлит действие ПСО и снизит вдвое базовую цену на газ "Нафтогаза" - Кубраков
Кабинет министров готовит ряд системных решений на рынке газа, которые коснутся производителей тепла для населения, бюджетных учреждений и промышленности.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков по результатам заседания Конгресса местных и региональных властей под председательством президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье.
"Подготовили системные решения - продление действия ПСО до 15 апреля 2024 года. Что это означает? Сохранение льготных цен на газ производителям тепла для нужд населения и бюджетных учреждений", - отметил Кубраков.
"Для других потребителей предлагается снизить базовую цену более чем вдвое - с 38 тыс. грн до 16,4 тыс. грн за тыс. куб. м", - анонсировал также он.
Еще одна позитивная новость касается предприятий теплокоммунэнерго. Так, уже до конца этого года предполагается компенсировать ТКЭ около 36 млрд грн разницы в тарифах из средств госбюджета.
"Уже разработали законопроект об изменениях в госбюджет, который предусматривает выделение этой суммы уже в этом году. Минфин и Нафтогаз в координации с МВФ сейчас ищут источники для финансирования компенсации", - отметил Кубраков.
По его словам, задолженность предприятий ТКЭ за газ составляет почти 100 млрд грн, и причиной ее возникновения является несоответствие нынешних тарифов на тепло, уровень которых зафиксирован мораторием, текущим ценам на природный газ.
"В результате предприятия ТКЭ не могут рассчитаться за потребленный газ, не могут аккумулировать финансовый ресурс для проведения ремонтов. Все это вместе создает угрозы для своевременного старта отопительного сезона", - высказал мнение глава Минобновления.
Вместе с тем предлагается отменить договорное списание средств со счетов ТКЭ за несвоевременные расчеты за газ, предусмотрев защищенность и использование исключительно на нужды ТКЭ 35% средств на их счетах.
Напоминаем:
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №812 от 19 июля 2022 г. о возложении специальных обязанностей на ООО "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" до 31 марта 2023 года, цена на газ для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению сохранялась на уровне 7,42 тыс. грн за тыс. куб. м (с НДС), для бюджетных учреждений - 16,39 тыс. грн за тыс. куб. м (с НДС), для других нужд - 38,32 тыс. грн за тыс. куб. м (с НДС).
В марте 2023 года мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил, что необходимо компенсировать из госбюджета разницу в тарифах на сумму 36 млрд грн, именно такой размер задолженности перед коммунальными предприятиями на январь 2023 г.