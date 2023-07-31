Кабмин продлит действие ПСО и снизит вдвое базовую цену на газ "Нафтогаза" - Кубраков

Кабинет министров готовит ряд системных решений на рынке газа, которые коснутся производителей тепла для населения, бюджетных учреждений и промышленности.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков по результатам заседания Конгресса местных и региональных властей под председательством президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье.

"Подготовили системные решения - продление действия ПСО до 15 апреля 2024 года. Что это означает? Сохранение льготных цен на газ производителям тепла для нужд населения и бюджетных учреждений", - отметил Кубраков.

"Для других потребителей предлагается снизить базовую цену более чем вдвое - с 38 тыс. грн до 16,4 тыс. грн за тыс. куб. м", - анонсировал также он.

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Еще одна позитивная новость касается предприятий теплокоммунэнерго. Так, уже до конца этого года предполагается компенсировать ТКЭ около 36 млрд грн разницы в тарифах из средств госбюджета.

"Уже разработали законопроект об изменениях в госбюджет, который предусматривает выделение этой суммы уже в этом году. Минфин и Нафтогаз в координации с МВФ сейчас ищут источники для финансирования компенсации", - отметил Кубраков.

По его словам, задолженность предприятий ТКЭ за газ составляет почти 100 млрд грн, и причиной ее возникновения является несоответствие нынешних тарифов на тепло, уровень которых зафиксирован мораторием, текущим ценам на природный газ.

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"В результате предприятия ТКЭ не могут рассчитаться за потребленный газ, не могут аккумулировать финансовый ресурс для проведения ремонтов. Все это вместе создает угрозы для своевременного старта отопительного сезона", - высказал мнение глава Минобновления.

Вместе с тем предлагается отменить договорное списание средств со счетов ТКЭ за несвоевременные расчеты за газ, предусмотрев защищенность и использование исключительно на нужды ТКЭ 35% средств на их счетах.

Напоминаем:

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №812 от 19 июля 2022 г. о возложении специальных обязанностей на ООО "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" до 31 марта 2023 года, цена на газ для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению сохранялась на уровне 7,42 тыс. грн за тыс. куб. м (с НДС), для бюджетных учреждений - 16,39 тыс. грн за тыс. куб. м (с НДС), для других нужд - 38,32 тыс. грн за тыс. куб. м (с НДС).

В марте 2023 года мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил, что необходимо компенсировать из госбюджета разницу в тарифах на сумму 36 млрд грн, именно такой размер задолженности перед коммунальными предприятиями на январь 2023 г.