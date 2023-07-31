БЭБ заблокировало обменники, которые легализировали средства в интересах российских спецслужб 

Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с киберспециалистами Службы безопасности Украины заблокировали обменники, которые использовали платежные системы РФ и легализировали средства в интересах спецслужб страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Совместно с киберспециалистами СБУ детективы разоблачили ряд физических и юридических лиц, которые размещались в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах и организовали теневую схему денежных переводов через запрещенные в Украине российские платежные системы так называемые "Юmoney" и "Webmoney".

"Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей "хакерской среды", а также клиентов из высокорискового сегмента", - говорится в сообщении.

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Обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карточек и тому подобное.

Упомянутые лица обеспечили работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, через которые проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

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Сотрудники БЭБ установили и задокументировали вывод российской валюты через упомянутые обменные пункты.

По результатам 22 обысков обнаружены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т.д., что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн.

Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.

Сейчас одному из фигурантов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), а также в отношении еще двух человек задокументированы доказательства причастности к упомянутой противоправной деятельности, готовится ходатайство об объявлении им о подозрении.