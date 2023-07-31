Нефть колеблется около трехмесячных максимумов из-за сокращения предложения

Цены на нефть в понедельник, 31 июля, снизились, но колеблются около трехмесячных максимумов и намеревались продемонстрировать наибольший месячный прирост за более чем год.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 30 центов до 84,69 доллара за баррель до 06:32 по Гринвичу.

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Американская нефть West Texas Intermediate стоила подешевевшей на 22 цента до 80,36 доллара за баррель.

В пятницу Brent и WTI установились на самых высоких уровнях с апреля, возрастая пятую неделю подряд, поскольку сокращение поставок нефти по всему миру и ожидание прекращения повышения процентных ставок в США поддержали цены. Оба показателя по пути к завершению июля с наибольшим месячным ростом с января 2022 года.

Что повлияло на цены

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Аналитики ожидают, что Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в день еще месяц, включая сентябрь. Об этом Саудовская Аравия может объявить на пятничной встрече ОПЕК+.

"Цены на нефть выросли на 18% с середины июня, поскольку рекордно высокий спрос и сокращение поставок в Саудовской Аравии привели к возврату дефицита, а рынок отказался от пессимизма по росту", - отметили аналитики Goldman Sachs в записке от 30 июля.

Банк сохранил свой прогноз Brent на уровне 86 долларов за баррель на декабрь и ожидает роста цен до 93 долларов во втором квартале 2024 года.

Также Goldman Sachs подсчитал, что мировой спрос на нефть вырос до рекордных 102,8 млн баррелей в день в июле, и просмотрел спрос в 2023 году примерно на 550 тыс баррелей в день на основе более сильных оценок экономического роста в Индии и США, компенсировав снижение потребления в Китае.

"Увеличение спроса влечет за собой умеренно больший дефицит во втором полугодии 2023 года, чем ожидалось, в среднем 1,8 миллиона баррелей в сутки, и скромный дефицит в 0,6 миллиона баррелей в сутки в 2024 году", – говорится в сообщении.

Генеральный директор Exxon Mobil Даррен Вудс заявил, что компания ожидает рекордного спроса на нефть в этом и следующем годах, что может способствовать росту цен на энергоносители во второй половине года.

В США энергетические компании восьмой месяц подряд сокращают количество нефтяных вышек – в июле на 1 до 529.

Экономическая правда