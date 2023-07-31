С 1 августа на дорогах Украины могут появиться автомобили с правым расположением руля
С 1 августа вступает в силу закон №3164-IX о внесении изменений в закон "О дорожном движении", которым предоставляется разрешение военнослужащим в период действия правового режима военного положения использовать в дорожном движении транспортные средства с правым расположением руля.
Закон был официально опубликован в газете "Голос Украины" 7 июля 2023 года и, согласно заключительным положениям, вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.
Закон будет действовать в период действия военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.
Транспортные средства с правым расположением руля, смогут использовать:
- воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины, другие образованные в соответствии с законами Украины военные формирования,
- Служба безопасности,
- Государственная служба специальной связи и защиты информации,
- Национальная гвардия,
- Государственная пограничная служба,
- Управление государственной охраны,
- Государственная специальная служба транспорта,
- Министерство внутренних дел,
- Национальная полиция,
- Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.
Такие автомобили могут поступать как:
- гуманитарная помощь,
- благотворительная помощь,
- международная техническая помощь,
- и/или по межгосударственным соглашениям на других условиях.
Все авто с правым расположением руля подлежат ведомственной регистрации в Едином государственном реестре транспортных средств.
"Силы обороны Украины остро нуждаются в автомобилях, способных преодолевать бездорожье, а также имеющих высокую проходимость и хорошую маневренность. Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы, и различные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но учитывая левостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
Напоминаем:
На сегодня запрет правого руля изложен в Законе Украины "О дорожном движении". Согласно части 5 статьи 29 Закона Украины "О дорожном движении", к участию в дорожном движении транспортные средства с правым расположением руля не допускаются.