С 1 августа на дорогах Украины могут появиться автомобили с правым расположением руля

С 1 августа вступает в силу закон №3164-IX о внесении изменений в закон "О дорожном движении", которым предоставляется разрешение военнослужащим в период действия правового режима военного положения использовать в дорожном движении транспортные средства с правым расположением руля.

Закон был официально опубликован в газете "Голос Украины" 7 июля 2023 года и, согласно заключительным положениям, вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.

Закон будет действовать в период действия военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

Транспортные средства с правым расположением руля, смогут использовать:

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воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины, другие образованные в соответствии с законами Украины военные формирования,

Служба безопасности,

Государственная служба специальной связи и защиты информации,

Национальная гвардия,

Государственная пограничная служба,

Управление государственной охраны,

Государственная специальная служба транспорта,

Министерство внутренних дел,

Национальная полиция,

Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.

Такие автомобили могут поступать как:

гуманитарная помощь,

благотворительная помощь,

международная техническая помощь,

и/или по межгосударственным соглашениям на других условиях.

Все авто с правым расположением руля подлежат ведомственной регистрации в Едином государственном реестре транспортных средств.

"Силы обороны Украины остро нуждаются в автомобилях, способных преодолевать бездорожье, а также имеющих высокую проходимость и хорошую маневренность. Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы, и различные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но учитывая левостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

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Напоминаем:

На сегодня запрет правого руля изложен в Законе Украины "О дорожном движении". Согласно части 5 статьи 29 Закона Украины "О дорожном движении", к участию в дорожном движении транспортные средства с правым расположением руля не допускаются.