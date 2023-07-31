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С 1 августа на дорогах Украины могут появиться автомобили с правым расположением руля

Понедельник, 31 июля 2023, 09:50 - Лия Ильченко

С 1 августа вступает в силу закон №3164-IX о внесении изменений в закон "О дорожном движении", которым предоставляется разрешение военнослужащим в период действия правового режима военного положения использовать в дорожном движении транспортные средства с правым расположением руля.

Закон был официально опубликован в газете "Голос Украины" 7 июля 2023 года и, согласно заключительным положениям, вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.

Закон будет действовать в период действия военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

Транспортные средства с правым расположением руля, смогут использовать:

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  • воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины, другие образованные в соответствии с законами Украины военные формирования,
  • Служба безопасности,
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации,
  • Национальная гвардия,
  • Государственная пограничная служба,
  • Управление государственной охраны,
  • Государственная специальная служба транспорта,
  • Министерство внутренних дел,
  • Национальная полиция,
  • Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.

Такие автомобили могут поступать как:

  • гуманитарная помощь,
  • благотворительная помощь,
  • международная техническая помощь,
  • и/или по межгосударственным соглашениям на других условиях.

Все авто с правым расположением руля подлежат ведомственной регистрации в Едином государственном реестре транспортных средств.

"Силы обороны Украины остро нуждаются в автомобилях, способных преодолевать бездорожье, а также имеющих высокую проходимость и хорошую маневренность. Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы, и различные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но учитывая левостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

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Напоминаем:

На сегодня запрет правого руля изложен в Законе Украины "О дорожном движении". Согласно части 5 статьи 29 Закона Украины "О дорожном движении", к участию в дорожном движении транспортные средства с правым расположением руля не допускаются.

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