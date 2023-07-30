Bloomberg: Немецкая экономика замедляется, и ее слабость, вероятно, будет сохраняться

Экономика Германии, которая является крупнейшей в крупнейшей в Европе испытывает трудности с ростом, и ее слабость, вероятно, будет сохраняться.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что слабые экономические показатели Германии в сочетании с плохими результатами опроса за июль, демонстрируют, что страна, которую долго считали двигателем расширения региона, сейчас является тормозом для его перспектив.

"На этот раз продолжающийся энергетический кризис в Германии, вызванный войной в Украине, наносит ущерб производителям в экономике, которая уже борется с демографически вызванным дефицитом квалификации и низкой производительностью. Между тем обострение глобальной конкуренции в области электромобилей угрожает ее мастерству в производстве авто", - говорится в сообщении.

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Кроме того, ощутимым для немецкой экономики также является слабый спрос в Китае и жесткая монетарная политика, которая еще больше сжала промышленность.

Очередное повышение процентной ставки на четверть пункта, осуществленное Европейским центральным банком на прошлой неделе для обуздания инфляции, повлечет еще большее давление.

По словам главного экономиста Commerzbank AG Йорга Кремера, недостаточная эффективность экономики, которую можно уже наблюдать, может стать причиной возобновления рецессии во второй половине года.

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По оценкам МВФ и Бундесбанка крупнейшая экономика Европы должна сократиться на 0,3% в 2023 году.

Также уровень безработицы на уровне 5,7% остается в пределах процентного пункта от своего исторического минимума, поэтому крепкий рынок труда поддерживает потребителей во время высокой инфляции.

Промышленные трудности Германии и низкие темпы роста в настоящее время также не отличают ее от ее региональных партнеров, не в последнюю очередь потому, что они имеют много тех же проблем.

Напомним:

Правительство Германии впервые с 2019 года собирается вернуть фискальное правило, призванное ограничить структурный дефицит бюджета на федеральном уровне и сократить выпуск государственного долга.