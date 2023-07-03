Bluesky приостановила регистрацию из-за наплыва новых пользователей из Twitter

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Социальная сеть Bluesky временно приостановила регистрацию на платформе из-за большого наплыва новых пользователей, которые чаще всего приходят из Twitter, после нововведений Маска.

Об этом пишет The Verge.

В Bluesky сообщили, что временно приостановили регистрацию на платформе, пока их команда решает имеющиеся проблемы с производительностью.

"Мы сообщим вам, когда коды приглашений возобновят работу. Мы рады приветствовать больше пользователей в нашей бета-версии", - сообщили в компании.

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Отмечается, что проблемы с производительностью социальной сети связаны с рекордно высоким трафиком.

По словам инженера Bluesky Пола Фрейзи, компания сейчас работает над обновлением мобильного приложения, чтобы решить все проблемы.

Стремительная популярность Bluesky была вызвана массовой миграцией пользователей Twitter, после того, как Илон Маск ввел ограничения на количество твитов, которые разные пользователи могут увидеть за день.

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Кроме Bluesky значительный рост количества пользователей произошел также в соцсети Mastodon, где в течение последних суток зарегистрировалось более 26 тыс новых пользователей.

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Напомним:

Twitter ограничивает количество публикаций в день, которые могут читать различные аккаунты, чтобы предотвратить чрезмерный сбор данных и манипуляций с системой.

Twitter потребует от пользователей иметь учетную запись в социальной платформе для просмотра твитов, Маск назвал это "временной чрезвычайной мерой".