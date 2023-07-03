Старт нового маркетингового года: сколько зерна экспортировали за первые дни
Понедельник, 3 июля 2023, 18:04 -
По состоянию на 3 июля с начала нового маркетингового года (2023/2024) Украина экспортировала 34 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.
Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Денис Башлык в своем Telegram.
По оперативным данным Государственной таможенной службы указанный объем сформировали пшеница (9 тыс. тонн) и кукуруза (25 тыс. тонн).
Другие зерновые культуры, а также мука в текущем сезоне еще не отгружались.
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На 4 июля прошлого года указанный показатель составил 69 тыс. тонн, из которых:
- 14 тыс. тонн составляла пшеница;
- 2 тыс тонн – ячмень;
- 52 тыс тонн – кукуруза;
- 0,3 тыс. тонн – мука.
Напоминаем:
Украина в 2022/2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022 по 30 июня 2023) экспортировала 48,99 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.
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