Старт нового маркетингового года: сколько зерна экспортировали за первые дни

По состоянию на 3 июля с начала нового маркетингового года (2023/2024) Украина экспортировала 34 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Денис Башлык в своем Telegram.

По оперативным данным Государственной таможенной службы указанный объем сформировали пшеница (9 тыс. тонн) и кукуруза (25 тыс. тонн).

Другие зерновые культуры, а также мука в текущем сезоне еще не отгружались.

Реклама:

На 4 июля прошлого года указанный показатель составил 69 тыс. тонн, из которых:

14 тыс. тонн составляла пшеница;

2 тыс тонн – ячмень;

52 тыс тонн – кукуруза;

0,3 тыс. тонн – мука.

Напоминаем:

Украина в 2022/2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022 по 30 июня 2023) экспортировала 48,99 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

Реклама: