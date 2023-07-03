Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США

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Космическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, ищет место для строительства международного космодрома, поскольку стремится конкурировать со SpaceX Илона Маска.

Об этом в интервью Financial Times заявил исполнительный директор Blue Origin Боб Смит.

Blue Origin также заинтересована в новых международных партнерствах и приобретениях компаний, в том числе в Европе, рассказал Смит.

"Мы ищем все, что мы можем сделать, чтобы приобрести, масштабировать, чтобы лучше обслуживать наших клиентов", - заявил он.

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Смит уточнил, что поиск новой площадки для запуска все еще находится на ранней стадии, и ни одного места еще не выбрано.

"Его комментарии свидетельствуют о более решительной позиции в бизнесе, основанном Безосом в 2000 году. Blue Origin была первой компанией, которая успешно запустила, приземлила и повторно использовала ракету, но задержки в разработке своих ракет-носителей оставили ее позади компании SpaceX Илона Маска, которая уже совершила несколько успешных пилотируемых и беспилотных миссий на Международную космическую станцию.

По мнению аналитиков, дальнейшие приобретения и партнерства, а также еще одна пусковая площадка в дополнение к объектам в Техасе и Флориде, могут стать для Blue Origin способом догнать SpaceX", - пишет FT.

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Директор по исследованиям Quilty Space Калеб Генри заявил, что планы Blue Origin по Европе могут помочь ей найти новые таланты во времена жесткой конкуренции за квалифицированные кадры.

"Европа известна своими профессионалами в космической отрасли, и это может стать для них способом продолжать расти", - заявил он.

Экономическая правда