Все разделы
Укр / Рус

В июне спрос на новые автомобили в Украине вырос вдвое: бестселлеры месяца

Понедельник, 3 июля 2023, 17:28 - Анастасия Жарикова

В июне в Украине зарегистрировали 5,6 тысячи новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".

В Ассоциации добавляют, что от показателя довоенного июня 2021 года платежеспособный спрос на новые авто все еще отстает - на 36%. По отношению к маю активность на авторынке увеличилась на 9%.

Лидерами по количеству регистраций в июне стали:

Реклама:
  • Toyota – 1076 шт.
  • Renault – 682 шт.
  • Volkswagen – 470 шт.
  • Skoda – 401 шт.
  • BMW – 319 шт.

"Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер RENAULT Duster, который выбрали 656 покупателей", - добавили в Укравтопроме.

Всего за первое полугодие в Украине было зарегистрировано более 27 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.

Экономическая правда

Реклама:
Укравтопром авто
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Спрос на новые автомобили в Украине растет: что покупали в апреле 2 мая 2023, 11:04
Рынок новых электромобилей вырос за год втрое: топ февраля 6 марта 2023, 11:41
В январе доля гибридных авто на рынке выросла: лидеры среди новых и подержанных авто 10 февраля 2023, 14:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте