В июне спрос на новые автомобили в Украине вырос вдвое: бестселлеры месяца

В июне в Украине зарегистрировали 5,6 тысячи новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".

В Ассоциации добавляют, что от показателя довоенного июня 2021 года платежеспособный спрос на новые авто все еще отстает - на 36%. По отношению к маю активность на авторынке увеличилась на 9%.

Лидерами по количеству регистраций в июне стали:

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Toyota – 1076 шт.

Renault – 682 шт.

Volkswagen – 470 шт.

Skoda – 401 шт.

BMW – 319 шт.

"Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер RENAULT Duster, который выбрали 656 покупателей", - добавили в Укравтопроме.

Всего за первое полугодие в Украине было зарегистрировано более 27 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.

Экономическая правда

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