Tesla во втором квартале увеличила поставки на рекордные 83%

reuters

Глобальные поставки Tesla выросли на 83% по итогам второго квартала 2023 года после того, как компания добавила производственные мощности и нарастила производство на своем заводе в Остине (штат Техас, США).

Об этом пишет CNBC со ссылкой на отчет компании.

"Второй квартал 2023 года стал пятым периодом подряд, когда Tesla сообщила о более высоком уровне производства автомобилей по сравнению с поставками. Общее количество поставок во 2 квартале 2023 года: 466 140. Общее производство во 2 квартале 2023 года: 479 700", - пишет издание.

Отмечается, что эти показатели превзошли ожидания аналитиков и свидетельствуют о том, что поставки Tesla выросли на 83% в годовом измерении.

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Tesla группирует поставки по двум категориям, но не сообщает об отдельных моделях или регионах.

Во втором квартале 2022 года Tesla сообщила о 254 695 поставок, а в первом квартале 2023 года - о 422 875 поставок. Во втором квартале 2022 года Tesla произвела 258 580 автомобилей, а в прошлом квартале - 440 808 автомобилей.

На Уолл-стрит ожидали, что за период, закончившийся 30 июня 2023 года, Tesla сообщит о поставках 445 924 автомобилей, согласно оценкам аналитиков, собранным компанией StreetAccount.

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Гендиректор Tesla Илон Маск предложил некоторые скидки и другие стимулы для увеличения продаж своих автомобилей в США в течение квартала, в том числе на седан Model 3 базовой версии, а недавно - на более старый внедорожник Model X и флагманский седан Model S.

Кроме этого, Tesla Model 3 и Tesla Y теперь имеют право на налоговую скидку в размере 7 500 долл в США в соответствии с Законом о снижении инфляции.

Около 96% поставок, о которых Tesla сообщила во втором квартале 2023 года, пришлись на Model Y и Model 3.

Экономическая правда