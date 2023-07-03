Цены на газ в Европе могут снова взлететь зимой, на этот раз из-за Китая - МЭА
Из-за роста экономики Китая, цены на энергоносители в Европе могут подскочить будущей зимой, заставив правительства снова вмешаться и субсидировать счета потребителей.
Об этом предупреждает глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, передает BBC.
"Если китайская экономика быстро укрепится и будет суровая зима (в Европе, - ред.), цены на газ могут вырасти, оказывая давление на потребителей", - отметил Бирол.
Он пояснил, что этот сценарий возможен, когда китайская экономика сильная, покупает много энергии на рынках, а в Европе суровая зима.
В то же время, как пишет BBC, рейтинговое агентство S&P Global на этой неделе сократило прогноз роста Китая, заявив, что "риск заключается в том, что его восстановление потеряет больше пары на фоне слабого доверия потребителей и к рынку жилья".
Инвестиционные банки, включая Goldman Sachs, также сокращают прогнозы роста Китая.
Тем не менее, Фатих Бирол настаивает, что европейские правительства должны "продолжать требовать мер по экономии энергии".
"Мы еще не знаем, насколько сильно восстановится китайская экономика", - сказал он.
BBC также напоминает прогноз главы Centrica, владеющей British Gas, который на прошлой неделе предупредил, что счета за электроэнергию, вероятно, останутся высокими в ближайшем будущем.