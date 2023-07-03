Цены на газ в Европе могут снова взлететь зимой, на этот раз из-за Китая - МЭА

Из-за роста экономики Китая, цены на энергоносители в Европе могут подскочить будущей зимой, заставив правительства снова вмешаться и субсидировать счета потребителей.

Об этом предупреждает глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, передает BBC.

"Если китайская экономика быстро укрепится и будет суровая зима (в Европе, - ред.), цены на газ могут вырасти, оказывая давление на потребителей", - отметил Бирол.

Он пояснил, что этот сценарий возможен, когда китайская экономика сильная, покупает много энергии на рынках, а в Европе суровая зима.

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В то же время, как пишет BBC, рейтинговое агентство S&P Global на этой неделе сократило прогноз роста Китая, заявив, что "риск заключается в том, что его восстановление потеряет больше пары на фоне слабого доверия потребителей и к рынку жилья".

Инвестиционные банки, включая Goldman Sachs, также сокращают прогнозы роста Китая.

Тем не менее, Фатих Бирол настаивает, что европейские правительства должны "продолжать требовать мер по экономии энергии".

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"Мы еще не знаем, насколько сильно восстановится китайская экономика", - сказал он.

BBC также напоминает прогноз главы Centrica, владеющей British Gas, который на прошлой неделе предупредил, что счета за электроэнергию, вероятно, останутся высокими в ближайшем будущем.