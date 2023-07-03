Все разделы
Укр / Рус

Саудовская Аравия и Россия сокращают добычу нефти в ожидании повышения мировых цен

Понедельник, 3 июля 2023, 16:10 - Анастасия Жарикова

Саудовская Аравия объявила о продолжении сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, Россия также сократит добычу на 500 тыс баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению, опубликованному государственным Саудовским агентством прессы, королевство сохранит сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, запущенное в этом месяце в дополнение к существующим ограничениям, согласованным с ОПЕК+, до августа и может продлить его.

Страна будет добывать около 9 vek баррелей в день, что является самым низким показателем за несколько лет, жертвуя объемами продаж ради более высоких цен.

Реклама:

После объявления фьючерсы на нефть повысились: нефть Brent выросла на 0,9% до $76,12 за баррель по состоянию на 11:27 утра в Лондоне.

Усилиям Саудовской Аравии поможет Россия, которая сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в день в августе, заявил вице-премьер-министр РФ Александр Нова. Позже он добавил, что страна также будет стремиться сократить производство на эту сумму.

Слабый спрос в Китае ограничил цену на нефть около 76 долларов за баррель ниже уровня, который, по мнению Международного валютного фонда, нужен Саудовской Аравии для покрытия своего бюджета.

Реклама:

Ожидалось, что в этом году цены на нефть вырастут, но они упали примерно на 11% из-за опасений относительно прочности экономики по мере роста процентных ставок.

Экономическая правда

нефть ОПЕК Саудовская Аравия Россия цены
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Нефть падает из-за замедления мировой экономики и возможного роста ставок 3 июля 2023, 10:43
РФ обновляет свой "теневой флот" нефтяных танкеров 2 июля 2023, 17:00
Нефть незначительно подорожала, Brent впервые с начала года завершит месяц ростом 30 июня 2023, 10:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте