Залужный второй раз за три дня прибыл на Ровенскую АЭС

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала прибыли на Ривненскую АЭС - второй раз за три дня.

О визите Залужного сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом"

"Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала совместно с Президентом НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и директором Ровенской АЭС Павлом Ковтонюком проработали вопросы обмена информацией между войском и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "Энергоатоме" военные и энергетики обсудили взаимодействие для своевременного принятия мер реагирования "на те или иные ситуации".

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Напоминаем:

1 июля президент Владимир Зеленский провел на РАЭС заседание Ставки, которое длилось два дня. Обсуждалось усиление Северного направления из-за "ситуации в Беларуси" и охрана Ровенской АЭС.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов доложили об оперативной ситуации на белорусской границе и возможных действиях врага.

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