Кабмин разрешил повышать цены на социальные продукты без обязательного декларирования
Кабинет министров отменил обязательное декларирование в случае повышения розничных цен на социальные продуктовые товары более, чем на 5%.
Это следует из постановления Кабинета Министров Украины от 19.06.2023 №650 "О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечения стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения", сообщает Госпродпотребслужба.
"С целью устранения чрезмерного давления на бизнес правительством принято решение об отмене процедуры декларирования изменения розничных цен на товары, имеющих существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения", - говорится в сообщении.
В то же время этим же постановлением Кабмин продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров в период военного положения и трех месяцев после его прекращения или отмены.
Как следует из постановления, регулирование цен в течение указанного периода будет осуществляться путем установления предельного уровня торговой надбавки (наценки) в размере не более 10% на ограниченный перечень продуктов питания, а именно:
- мука пшеничная высшего сорта,
- молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке),
- яйца куриные категории С1,
- птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной),
- масло подсолнечное рафинированное,
- хлеб ржано-пшеничный и батон.
Этот перечень совпадает с тем, который был утвержден постановлением №160 от 26 февраля 2022, когда Кабмин ввел регулирование цен на социальные продукты.
Напоминаем:
В феврале 2022 года Кабмин, кроме ограничения торговой надбавки на социальные продукты, ввел также обязательное декларирование повышения цены на 5%. Это касалось следующих продуктов:
- масло подсолнечное рафинированное;
- батон;
- масло сливочное 72,5%;
- вода минеральная негазированная;
- птица;
- яйца куриные С1;
- хлеб ржано-пшеничный;
- молоко пастеризованное 2,5%;
- макаронные изделия украинского производства
- пшеничная мука высшего сорта;
- сахар-песок;
- крупа гречневая.