Кабмин разрешил повышать цены на социальные продукты без обязательного декларирования

Кабинет министров отменил обязательное декларирование в случае повышения розничных цен на социальные продуктовые товары более, чем на 5%.

Это следует из постановления Кабинета Министров Украины от 19.06.2023 №650 "О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечения стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения", сообщает Госпродпотребслужба.

"С целью устранения чрезмерного давления на бизнес правительством принято решение об отмене процедуры декларирования изменения розничных цен на товары, имеющих существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения", - говорится в сообщении.

В то же время этим же постановлением Кабмин продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров в период военного положения и трех месяцев после его прекращения или отмены.

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Как следует из постановления, регулирование цен в течение указанного периода будет осуществляться путем установления предельного уровня торговой надбавки (наценки) в размере не более 10% на ограниченный перечень продуктов питания, а именно:

мука пшеничная высшего сорта,

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке),

яйца куриные категории С1,

птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной),

масло подсолнечное рафинированное,

хлеб ржано-пшеничный и батон.

Этот перечень совпадает с тем, который был утвержден постановлением №160 от 26 февраля 2022, когда Кабмин ввел регулирование цен на социальные продукты.

Напоминаем:

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В феврале 2022 года Кабмин, кроме ограничения торговой надбавки на социальные продукты, ввел также обязательное декларирование повышения цены на 5%. Это касалось следующих продуктов:

масло подсолнечное рафинированное;

батон;

масло сливочное 72,5%;

вода минеральная негазированная;

птица;

яйца куриные С1;

хлеб ржано-пшеничный;

молоко пастеризованное 2,5%;

макаронные изделия украинского производства

пшеничная мука высшего сорта;

сахар-песок;