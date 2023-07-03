Все разделы
Укр / Рус

Кабмин разрешил повышать цены на социальные продукты без обязательного декларирования

Понедельник, 3 июля 2023, 12:17 - Экономическая правда

Кабинет министров отменил обязательное декларирование в случае повышения розничных цен на социальные  продуктовые товары более, чем на 5%.

Это следует из постановления Кабинета Министров Украины от 19.06.2023 №650 "О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечения стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения", сообщает Госпродпотребслужба.

"С целью устранения чрезмерного давления на бизнес правительством принято решение об отмене процедуры декларирования изменения розничных цен на товары, имеющих существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения", - говорится в сообщении.

В то же время этим же постановлением Кабмин продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров в период военного положения и трех месяцев после его прекращения или отмены.

Реклама:

Как следует из постановления, регулирование цен в течение указанного периода будет осуществляться путем установления предельного уровня торговой надбавки (наценки) в размере не более 10% на ограниченный перечень продуктов питания, а именно:

  • мука пшеничная высшего сорта,
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке),
  • яйца куриные категории С1,
  • птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной),
  • масло подсолнечное рафинированное,
  • хлеб ржано-пшеничный и батон.

Этот перечень совпадает с тем, который был утвержден постановлением №160 от 26 февраля 2022, когда Кабмин ввел регулирование цен на социальные продукты.

Напоминаем:

Реклама:

В феврале 2022 года Кабмин, кроме ограничения торговой надбавки на социальные продукты, ввел также обязательное декларирование повышения цены на 5%. Это касалось следующих продуктов:

  • масло подсолнечное рафинированное;
  • батон;
  • масло сливочное 72,5%;
  • вода минеральная негазированная;
  • птица;
  • яйца куриные С1;
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • молоко пастеризованное 2,5%;
  • макаронные изделия украинского производства
  • пшеничная мука высшего сорта;
  • сахар-песок;
  • крупа гречневая.

продукты цены Кабмин
Реклама:
Подкаст
Материалы по теме
Жители Ростова-на-Дону в панике запасаются продуктами и водой 24 июня 2023, 18:00
Производитель Oreo и Milka в очередной раз обещает сократить деятельность в РФ, но наращивает прибыль 16 июня 2023, 09:22
Канада открыла рынок для украинского молока и молочных продуктов 14 июня 2023, 16:23
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте