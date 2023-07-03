У предприятий строительства в Украине резко улучшились деловые ожидания - Нацбанк

Бизнес в Украине третий месяц подряд положительно оценивает результаты и перспективы своей деятельности, причем самые оптимистичные ожидания демонстрируют предприятия строительства, которые с начала войны демонстрировали самые плохие ожидания.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса об индексе ожиданий деловой активности, который проводит Национальный банк.

"Предприятия строительства имели самые оптимистичные оценки благодаря благоприятным погодным условиям, потребности в расширении западной логистики, строительстве и восстановлении дорог: секторальный индекс составил 58.6 (в мае - 51.3)", - сообщает Нацбанк.

В целом в июне индекс ожиданий был зафиксирован на уровне выше нейтрального, повысившись до 50.8 по сравнению с 50.5 в мае.

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Этому способствовали снижение темпов роста затрат на сырье и энергию, постепенное налаживание производственных и логистических цепочек, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий и оживление внутреннего спроса.

Предприятия торговли в четвертый раз подряд предоставили положительные оценки благодаря устойчивым потребительским настроениям, увеличению предложения товаров и замедлению темпов инфляции: секторальный индекс - 52.5 (в мае - 52.7).

Предприятия промышленности улучшили оценки благодаря снижению темпов роста затрат на сырье и энергию, восстановлению производственных и логистических цепей, замедлению темпов инфляции: секторальный индекс - 51.0 (в мае - 50.4).

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Предприятия сферы услуг второй месяц подряд единственные среди других секторов сохранили негативные оценки относительно своих экономических перспектив, учитывая низкую платежеспособность населения, слабый спрос и проблемы с логистикой: секторальный индекс - 48.9 (не изменился с мая).

Большинство предприятий, участвующих в опросах, и в дальнейшем сохраняют высокие ожидания относительно подорожания собственной продукции/услуг.

В то же время оценки по занятости были неоднородными.

Респонденты сфер строительства и услуг впервые за долгое время ожидали увеличения общей численности работников, зато предприятия промышленности и торговли - ждали уменьшения.

Напоминаем:

По итогам первого квартала 2023 года, согласно данным Государственной службы статистики, строительный сектор в Украине, который с начала войны показывал самые плохие ожидания относительно деловой активности, начал постепенно восстанавливаться.

Однако, это восстановление имеет одну неожиданную специфику.

Так, строительство продолжается относительно неплохими темпами даже на прифронтовых Николаевщине и Харьковщине, несмотря на постоянные обстрелы. За I квартал здесь было введено в эксплуатацию жилых площадей лишь вдвое меньше 2019 года.

На Львовщине было введено лишь 53% уровня 2019 года. На Волыни и Закарпатье за I квартал 2023 года было введено лишь 75% жилья от объемов 2019 года.

А вот Буковина оказалась среди антилидеров. Здесь было введено жилья лишь 40% от уровня 2019 года.

Для сравнения, Одесская область, которая подвергается систематическим обстрелам, держалась на уровне 62%.

В Винницкой области относительно 2019 года в I квартале этого года сдали в 5 раз больше жилья.

Следующей рекордсменкой была Сумщина с соотношением 1,57 раза.

Правда, если перейти к абсолютным показателям, то Винницкая область обгоняет Киев в 2 раза (342 тыс. кв.м), а Сумщина имеет лишь 25 тысяч кв.м.

Последний регион, который смог нарастить объемы сдачи жилья по итогам первого квартала - Черкасская область (+11%).

Почти удалось восстановить объемы сдачи жилья до показателей 2019 года в Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой и Ровенской областях. В этих областях было сдано более 85% объема жилых площадей от уровня 2019 года.

В Киевской области этот показатель - 79%. Сам Киев почти сохранил показатели 2019 года - 99%.

Абсолютным антирекордсменом по итогам первого квартала была Черниговщина - 29%.