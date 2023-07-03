Нефть падает из-за замедления мировой экономики и возможного роста ставок

Цены на нефть в понедельник, 3 июля, снизились, поскольку беспокойство по замедлению мировой экономики и возможному дальнейшему повышению процентных ставок со стороны ФРС США повлияло на цены, нивелируя прогнозы сокращения поставок.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,4% или на 27 центов до 75,14 долларов за баррель до 06:30 GMT после того, как в пятницу они повысились на 0,8%.

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Цена американской нефти West Texas Intermediate стоила 70,36 доллара за баррель, что на 0,4% или 28 центов ниже после того, как прошедшая сессия поднялась на 1,1%.

К концу июня Brent подешевел четвертый квартал подряд, тогда как WTI отметила второе квартальное падение, поскольку две крупнейшие экономики мира, США и Китай, потеряли скорость во втором квартале.

Что повлияло на цены

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Опасения дальнейшего замедления, что негативно повлияет на спрос на горючее, выросли после того, как в пятницу данные показали, что инфляция в США все еще превышает целевой показатель центрального банка в 2% и вызвали ожидания, что он снова повысит процентные ставки.

Более высокие процентные ставки могут укрепить доллар, сделав товары более дорогими для владельцев других валют, а также снизить спрос на нефть.

Согласно июньскому опросу Reuters, экономисты и аналитики снизили свои прогнозы цены на нефть Brent до 83,03 долларов за баррель в 2023 году.

Согласно опросу Caixin/S&P Global в частном секторе, рост промышленной активности в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, также замедлился в июне, поскольку настроения и наем остыли из-за вялых рыночных условий.

Однако некоторые аналитики ожидают, что поставки снизятся и подтолкнут цены к росту во втором полугодии после того, как ведущий экспортер Саудовская Аравия пообещала дополнительно сократить добычу на 1 миллион баррелей в день в июле, в то время как США постепенно пополняют свои стратегические резервы нефти.