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Курс валют на 3 июля: гривня на "черном рынке" слабеет против евро

Понедельник, 3 июля 2023, 09:48 - Анастасия Жарикова

В понедельник, 3 июля, наличная гривня ослабла к евро на черном рынке, курсы в банках остались стабильными с пятницы.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,94 – 37,21 грн против котировок в 36,91 – 37,22 в воскресенье.

В это же время "черный" курс евро составил 40,7 - 41,01 грн против курса 40,66 - 40,98 грн за евро в воскресенье.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 36,8 – 37,4 грн (курс на 30 июня – 36,8 – 37,4 грн);
  • Евро – 40,5 – 41,1 грн (курс на 30 июня – 40,5 – 41,13 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;
  • Ощадбанк – 36,7 – 37,77 грн;
  • Укрэксимбанк – 36,7 – 37,5 грн;
  • Райффайзен – 36,7 – 37,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда

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