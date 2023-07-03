Курс валют на 3 июля: гривня на "черном рынке" слабеет против евро

В понедельник, 3 июля, наличная гривня ослабла к евро на черном рынке, курсы в банках остались стабильными с пятницы.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,94 – 37,21 грн против котировок в 36,91 – 37,22 в воскресенье.

В это же время "черный" курс евро составил 40,7 - 41,01 грн против курса 40,66 - 40,98 грн за евро в воскресенье.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,8 – 37,4 грн (курс на 30 июня – 36,8 – 37,4 грн);

Евро – 40,5 – 41,1 грн (курс на 30 июня – 40,5 – 41,13 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,7 – 37,77 грн;

Укрэксимбанк – 36,7 – 37,5 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда