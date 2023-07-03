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Внесенная в украинские санкционные списки Georgian Airways увеличила количество рейсов в Москву

Понедельник, 3 июля 2023, 09:21 - Анастасия Жарикова
 
Facebook Georgian Airways

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, на которую Украина наложила санкции из-за возобновления полётов в РФ, увеличила количество рейсов между Москвой и Тбилиси.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Georgian Airways, которая с мая выполняет ежедневные рейсы в Россию, добавит на частоту Тбилиси-Москва-Тбилиси еще три рейса в неделю.

Издание отмечает, что авиакомпания не анонсировала это в соцсетях, однако на сайте начала продавать билеты на дополнительные рейсы, которые будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

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Кроме того, количество рейсов с 7 до 14 в неделю между столицами РФ и Грузии увеличила российская авиакомпания "Азимут".

Таким образом, частота полетов между Москвой и Тбилиси увеличивается до 24 рейсов в неделю.

Напоминаем:

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Президент Владимир Зеленский в субботу, 1 июля, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 190 физических лиц и 291 юридического лица, среди которых грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в РФ.

Экономическая правда

Авиакомпании Грузия Россия санкции
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