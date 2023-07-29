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SpaceX запустила на орбиту крупнейший в мире коммерческий спутник

Суббота, 29 июля 2023, 18:00 - Игорь Пилипив

Ракета Falcon Heavy компании SpaceX успешно вывела на орбиту крупнейший в мире коммерческий спутник связи Jupiter 3.

Об этом пишет Bloomberg.

Запуск ракеты состоялся в 23:04 по местному времени в пятницу со стартовой площадки компании в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Сам спутник был развернут примерно через три с половиной часа после старта.

Спутник Jupiter 3 весит более девяти метрических тонн и размером примерно с автобус. Он обеспечит беспроводное подключение к интернету в Северной и Южной Америке. 

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Управление спутником будет осуществлять Hughes Network Systems, который является подразделением компании спутниковой связи EchoStar Corp.

Для SpaceX это 51миссия в 2023 году, а для Falcon Heavy - третий полет.

Всего за день до этого SpaceX запустила еще одну ракету Falcon 9 с другой стартовой площадки компании во Флориде с новой партией интернет-спутников Starlink на борту.

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Экономическая правда.

SpaceX Маск космическая отрасль
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