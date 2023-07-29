НБУ возобновил плановые выездные проверки банков и небанковских учреждений

Нацбанк с 29 июля снова будет проводить плановые выездные проверки деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующие проверки были остановлены с 15 июня прошлого года.

В регуляторе отмечают, что выездные проверки будут осуществляться в дистанционном формате - без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению банка/небанковского учреждения, при имеющейся возможности предоставления банками/небанковскими учреждениями удаленного доступа.

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Такая практика объясняется минимизацией рисков для жизни и здоровья работников объектов надзора и НБУ в период действия военного положения.

Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Нацбанк увеличил срок для ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставления объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.

Напомним:

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Правление Национального банка на заседании в четверг, 27 июля, приняло решение снизить учетную ставку с 25% до 22%, впервые с июня 2022 года.

Национальный банк ожидает, что в этом году украинская экономика вырастет на 2,9%. Предыдущий прогноз предусматривал рост ВВП на 2%.