Еврокомиссия расследует нарушение правил антимонопольного законодательства командой Microsoft

Европейская комиссия начала официальное расследование, чтобы оценить, могла ли компания Microsoft нарушить правила конкуренции ЕС, включив свой продукт для видеоконференций Teams в Office 365 и Microsoft 365.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что ЕК обеспокоена тем, что Microsoft может злоупотреблять и защищать свою позицию на рынке программного обеспечения для повышения производительности, ограничивая конкуренцию в Европейском экономическом пространстве ("ЕЭП") на рынке продуктов для коммуникации и совместной работы.

Так, в 2020 году компания Slack Technologies подала жалобу против Microsoft, утверждая, что она незаконно привязала Teams к своим программам для повышения производительности.

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В ЕК обеспокоены тем, что Microsoft может продвигать Teams, не давая клиентам выбора относительно включения приложения по видеосвязи в пакеты Office.

Комиссия уже проинформировала антимонопольные органы стран-членов ЕС и Microsoft об открытии расследования.

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