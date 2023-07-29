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Еврокомиссия расследует нарушение правил антимонопольного законодательства командой Microsoft

Суббота, 29 июля 2023, 15:27 - Игорь Пилипив

Европейская комиссия начала официальное расследование, чтобы оценить, могла ли компания Microsoft нарушить правила конкуренции ЕС, включив свой продукт для видеоконференций Teams в Office 365 и Microsoft 365.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии. 

Отмечается, что ЕК обеспокоена тем, что Microsoft может злоупотреблять и защищать свою позицию на рынке программного обеспечения для повышения производительности, ограничивая конкуренцию в Европейском экономическом пространстве ("ЕЭП") на рынке продуктов для коммуникации и совместной работы.  

Так, в 2020 году компания Slack Technologies подала жалобу против Microsoft, утверждая, что она незаконно привязала Teams к своим программам для повышения производительности.

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В ЕК обеспокоены тем, что Microsoft может продвигать Teams, не давая клиентам выбора относительно включения приложения по видеосвязи в пакеты Office.  

Комиссия уже проинформировала антимонопольные органы стран-членов ЕС и Microsoft об открытии расследования.

Напомним:

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Федеральная торговая комиссия (FTC) США начала расследование в отношении компании-разработчика ChatGPT - OpenAI по заявлениям о нарушении законов о защите прав потребителей, что поставило под угрозу личную репутацию и данные.

Microsoft монополия Еврокомиссия
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