Более 70 населенных пунктов в 5 областях обесточены из-за непогоды

По состоянию на утро субботы 29 июля в результате непогоды обесточены более 70 населенных пунктов в 5 областях, из-за аварии отключалась линия электропередач Укрэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Произошла очередная аварийная ситуация в сетях оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" в Одесской области. Отключилась линия электропередачи 330 кВ, в результате чего обесточивались потребители", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за грозового шторма остаются обесточенными 73 населенных пункта в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях. Большинство из них - на Днепропетровщине, где без света - 9 тысяч потребителей.

Реклама:

Также в Херсоне без света остаются 11,4 тысячи абонентов, которые были отключены из-за подтопления.

Добавляется, что из-за технологических нарушений без света также остается часть потребителей в Киевской и Черниговской областях. В Запорожской области, где в результате технарушений обесточивались 68 населенных пунктов, за минувшие сутки запитали 32 тысячи потребителей.

Напомним:

Реклама:

В "Укрэнерго" готовятся к худшему сценарию зимой, с повторением атак на энергосистему страны, но абсолютно уверены, что магистральная сеть будет готова работать без ограничений во время следующего отопительного сезона.